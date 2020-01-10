Краснокамск, Пермский край, , 15:06 — REGNUM В Пермском крае под Краснокамском на федеральной трассе М-7 Волга автомобиль «Лада Гранта», совершая обгон большегруза, выехал на полосу встречного движения. Двигавшаяся навстречу фура попыталась снизить скорость, чтобы избежать столкновения, однако машину развернуло, прицеп вынесло на встречную полосу. В результате произошла авария, которая собрала семь транспортных средств, сообщила пресс-служба ГУ МВЛ по Прикамья, информирует портал 59.ru.

Участниками ДТП стали большегруз, «Газель», легковые автомобили и автобус с 36 пассажирами. По оперативным данным, госпитализированы девять человек, в том числе четверо детей.

Напомним, крупная авария под Краснокамском произошла днем 10 января. В результате проезд по трассе оказался заблокированным. Движение траспорта было приостановлено. Водители разворачивали свои машины на дорогу через Краснокамск. образовалась большая пробка.

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