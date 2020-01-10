Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону во взяточничестве подозревают сотрудника филиала ОАО «РЖД». Следователи выявили дополнительный эпизод коррупционного преступления, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР 10 января.

Заместитель начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции Марцево стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» за фиктивную промывку вагонов. Как следует из материалов уголовного деела, сотрудник ОАО «РЖД» договорился с представителем группы компаний «Пудофф» о передаче ему 5 тыс. рублей за пропуск одного непромытого вагона. При этом, согласно договору, стоимость услуги промывки одного вагона по договору составляла 10,5 тыс. рублей.

В период с октября 2018 года по июнь 2019 года сотрудник ОАО «РЖД» получил от представителя одной из фирм 90 тыс. рублей.