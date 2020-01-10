Ипатово, Ставропольский край, , 14:58 — REGNUM Легковая машина опрокинулась в кювет на автодороге в Ипатовском округе Ставропольского края. В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 9 января, примерно в 14:00, на участке дороги Преградное — Тахта — Ипатово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 — 58-летний местный житель — при обгоне на обледенелой трассе на высокой скорости выехал на встречную полосу. После этого машина съехала в кювет, где врезалась в дерево.

От полученных травм на месте скончались две пассажирки легковушки, еще одну с ранениями доставили в больницу. Водитель получил незначительные травмы, медицинская помощь ему не понадобилась. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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