Москва, , 14:53 — REGNUM У канадцев, похоже, семь пятниц на неделе. Только 9 января канадская разведка заявляла, что речь о неисправности, теперь уже говорят о ракете, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Канады о наличии доказательств попадания ракеты в украинский Boeing 737.

«Версия украинский лайнер сбит иранскими ПВО выглядит странной — самолет взлетал с иранского аэродрома, сопровождался диспетчерской службой и должен был быть снабжен транспондером.

Кроме того, ни по размеру, ни по направлению полета и его характеру (напомним, самолёт шел на взлет) принять его за угрозу безопасности даже украинские ПВО не смогли бы.

Возможно, идея о том, что самолет был сбит иранцами, вброшена для того, чтобы влезть в процесс расследования и скрыть причастность к этому американцев», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады располагают информацией, что самолёт компании «Международные авиалинии Украины» после вылета из аэропорта Тегерана был непреднамеренно сбит иранской стороной, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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