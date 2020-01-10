Москва, 10 января 2020, 14:53 — REGNUM У канадцев, похоже, семь пятниц на неделе. Только 9 января канадская разведка заявляла, что речь о неисправности, теперь уже говорят о ракете, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Канады о наличии доказательств попадания ракеты в украинский Boeing 737.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады располагают информацией, что самолёт компании «Международные авиалинии Украины» после вылета из аэропорта Тегерана был непреднамеренно сбит иранской стороной, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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