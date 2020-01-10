Анталья, Турция, , 14:52 — REGNUM Сегодня, 10 января, пассажирский самолёт российской компании Nordwind Airlines совершил жёсткую посадку в Анталье. Согласно данным турецкого портала AirportHaber, самолёт A321−200 авиакомпании совершал рейс из Москвы.

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Уточняется, что экстренную посадку пилоты лайнера запросили из-за задымления на борту самолёта. Во время посадки одно из шасси самолёта от удара деформировало фюзеляж.

Других подробностей пока не сообщается. Причины произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Это было сделано «с целью обеспечения безопасности полётов». Посадка прошла благополучно, в штатном режиме.

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