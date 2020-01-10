Москва, , 14:58 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов помочь Ирану в расследовании обстоятельств крушения украинского пассажирского лайнера. Об этом сообщили 10 января ТАСС в пресс-службе МАК.

Иранская сторона пока не обращалась за помощью. Эксперты МАК готовы оказать Тегерану любое содействие, так как имеют опыт расследования более 800 авиационных происшествий, располагают нужным оборудованием и специалистами.

МАК был учреждён в 1991 году, он стал преемником Госавианадзора СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар не исключил обращения к России и странам ЕС за помощью в расшифровке бортовых самописцев погибшего лайнера.

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