Улан-Удэ, , 14:40 — REGNUM Счётная палата Бурятии выявила многочисленные финансовые нарушения при подготовке и проведении Чемпионата мира по женскому боксу в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, соревнования прошли в октябре в Улан-Удэ, а для его организации была создана Автономная некоммерческая организация (АНО). На проведение чемпионата было направлено 161,6 млн рублей, из которых большая часть — 105 млн составили субсидии из республиканского бюджета Бурятии.

Согласно договору между Международной Ассоциацией Бокса (AIBA) и Федерацией Бокса России, в частности, на эти деньги были предусмотрены расходы по международным перелетам исполкома AIBAсо стороны организационного комитета в оба конца.

«Фактически АНО кроме перелетов в оба конца произвело оплату за промежуточные перелеты Президента AIBA (из Улан-Удэ до Женевы, затем до Касабланки, Бордо и обратно). Непредусмотренные договором расходы произведены в сумме 407 тыс. руб», — отметили в палате.

Кроме того, из-за некачественной организации проживания функционеров AIBA, президент Ассоциации отказался заселяться в гостиницу. В результате АНО заплатила штраф в размере 157,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам соревнований российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. А по словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, члены исполкома AIBA признали, что турнир прошел на высочайшем уровне.

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