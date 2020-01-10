Канберра, , 14:49 — REGNUM На помощь пострадавшим от лесных пожаров, которые охватили юго-восточное побережье Австралии, собрано свыше 190 млн австралийских долларов ($131 млн).

При этом в региональной пожарной службе Нового Южного Уэльса (NSWRFS), являющейся получателем почти трети от всех собранных средств, считают, что эти средства понадобятся, когда пожары будут остановлены.

«Это беспрецедентная финансовая поддержка, причем не только от знаменитостей или спортсменов, но и от простых, совсем небогатых людей со всего мира, даже из таких крохотных стран как Вануату», — приводит ТАСС слова добровольца Стивена МакДоналда, который помогает NSWRFS.

Также доброволец рассказал, что для пожарных, которые борются с пожарами в Австралии, это своего рода послание того, что мир видит их борьбу и переживает за них.

Кроме этого указывается, что в числе жертвователей такие известные персоны как, певица и композитор Кайли Миноуг, рок-группа «Металлика» актеры Крис Хемсворт и Николь Кидман и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что благотворительная организация «Земной альянс», в которой одним из основателей является известный американский актер Леонардо Ди Каприо, выделит сумму $3 млн на тушение лесных пожаров в Австралии.