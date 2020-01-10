Москва, , 14:33 — REGNUM Из Центрального аппарата Федеральной службы безопасности России уволили пять сотрудников после стрельбы на Лубянской площади в Москве 19 декабря. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник.

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По данным издания, уволены «не какие-то майоры», а высокопоставленные сотрудники. Некоторые из них сняли на мобильный телефон момент нападения Евгения Манюрова и операцию по его ликвидации, другие передали записи СМИ. Официальным подтверждением информации авторы информации не располагают.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. В результате погибло два человека, ещё пять пострадали. Ликвидация самого стрелка попала на видео.