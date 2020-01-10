Киев, , 14:33 — REGNUM В столице Украины на улице Героев Днепра прогремел взрыв, сообщил 10 января ресурс «Информатор» со ссылкой на свои источники.

По словам сотрудников правоохранительных органов, неизвестные проникли в отделение «Укрсиббанка», прикрепили к передней панели банкомата самодельное взрывное устройство и привели его в действие.

Взрыв не повредил сейф, грабители не смогли завладеть деньгами и скрылись. По данным полиции, в качестве взрывчатки они использовали пластит.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Киеве четверо мужчин попытались взорвать банкомат «Ощадбанка», однако взрыв оказался недостаточно мощным.

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