Таганрог, Ростовская область, , 14:32 — REGNUM Жители Таганрога Ростовской области стали очевидцами гибели собак. Бездомных животных могли отравить, считают пользователи социальных сетей.

В настоящее время видеокадры, на которых запечатлена умирающая собака, размещены в паблике «Мой Таганрог». «Травить собак — это не выход. Можно пойти в администрацию, и там будут решать вопрос», — предложит один из жителей Таганрога.

Часть комментаторов считает, что большинство безнадзорных собак могут вести себя агрессивно. Именно поэтому от них пытаются избавиться.

ИА REGNUM отмечает, что ростовский участковый застрелил собаку после нападения животного на горожанку. Пенсионерка получила рваные раны от домашнего питомца и была госпитализирована. Усмирить озлобленного пса не удалось.