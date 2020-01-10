Чебоксары, , 14:23 — REGNUM В Чувашии возбуждены уголовные дела по двум убийства, которые совершены в Чебоксарах и Марпосаде. В обоих случаях фигурантками стали женщины: обе, как полагает следствие, ударили потерпевших ножом в грудь. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

В Марпосаде заключена под стражу 67-летняя пенсионерка, которую обвиняют в убийстве 58-летнего соседа. Следствие полагает, что в новогоднюю ночь обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом гостя. Ранение оказалось смертельным. Следствие полагает, что причиной стали неприязненные отношения между соседями.

Ещё одно убийство произошло в Чебоксарах, в совершении подозревается 32-летняя горожанка. По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года женщина на съёмной квартире в ходе ссоры с 35-летним сожителем нанесла ему один смертельный удар ножом в область грудной клетки. Подозреваемая взята под стражу.

Расследование данных уголовных дел продолжается.