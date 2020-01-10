Сринагар, Индия, , 14:25 — REGNUM Двое индийских солдат погибли и ещё двое ранены в ходе минометного обстрела со стороны Пакистана. Инцидент произошел на линии контроля в штате Джамму и Кашмир. Об этом 10 января сообщает газета India Times.

«Пакистанская армия подвергла ничем не спровоцированному обстрелу из минометов наших солдат в округе Пунч», — приводит издание слова представителя индийской армии.

Также он рассказал, что пострадавших в результате минометного обстрела доставили в госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный суд Индии опубликовал постановление, в соответствии с которым блокирование интернета в штате Джамму и Кашмир было неконституционным.