Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM На севере Петербурга днем 10 января произошло необычное для этого времени года ДТП. Водитель скутера (небольшого мотоцикла) сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, которая, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло в пятницу около 12:32 мск в Выборгском районе Петербурга. Женщина переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на перекрёстке улицы Есенина и проспекта Просвещения. В это же время по дороге двигался скутер, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Водитель совершил наезд на женщину, на вид ей 60 лет. На место ДТП прибыла скорая помощь, однако по дороге в больницу пешеход скончалась.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.