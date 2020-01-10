Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве задержали двух студентов МГИМО, подозреваемых в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, задержанные являются друзьями, они приехали в Россию из Казахстана. После допроса одного из студентов задержали, второго выпустили, оставив в статусе свидетеля.

Инцидент с сыном Жванецкого произошёл в Москве у ресторана «Цыцыла» утром 8 января. Двое пострадавших были избиты, а также лишились имущества — 3 тыс. рублей и часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын сатирика Жванецкого госпитализирован после избиения в Москве