Краснокамск, Пермский край, , 14:09 — REGNUM Под Краснокамском в Пермском крае на федеральной трассе М-7 Волга пострадали девять человек, среди которых четверо детей, сообщает портал 59.ru со ссылкой на минздрав региона. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставляют в больницы.

Напомним, днем 10 января на объездной трассе под Краснокамском, по предварительным данным, столкнулись шесть транспортных средств: автобус, большегруз, «Газель» и легковые автомобили.

Сообщество Пермь 24/7 в соцсети сообщает, что в автобусе находились спортсмены, возвращавшиеся со сборов, которые проходили на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском.

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