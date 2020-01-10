Уфа, , 14:07 — REGNUM Врачи города Уфы спасли жизнь беременной женщине и сохранили жизнь ее малышу. Об этом 10 января сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

По его словам, в роддом № 3 привезли женщину на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением живота. У пострадавшей были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребёнка. Врачи оказали женщине необходимую помощь. В настоящий момент мама и малыш чувствуют себя нормально.

Забелин поблагодарил анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов роддома № 3 и хирурга 8 городской больницы.

«Вы ещё раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача — спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых — младенца! Мы гордимся слаженной и чёткой работой коллектива», — сообщил Забелин в социальной сети.

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