Муром, Владимирская область, , 13:53 — REGNUM Во Владимирской области в городе Муроме найден погибшим 22-летний молодой человек, которого разыскивали с 28 декабря. Об этом сообщили активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Владислав Карпов пропал после новогоднего корпоратива с коллегами 28 декабря. После праздника он вышел из кафе и не вернулся домой. Юношу искали всё это время.

По данным портала «Муром24», тело пропавшего нашёл прохожий 9 января. Предварительная причина смерти — охлаждение.