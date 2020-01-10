Краснокамск, Пермский край, , 13:47 — REGNUM В Пермском крае на федеральной трассе под Краснокамском работают 12 спасителей и четыре единицы техники ГУ МЧС по региону. Оказывается помощь пострадавшим во время массовой автоаварии, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Массовое ДТП произошло днем 10 января на 469 км трассы М-7 Волга. Есть оперативная информация о семи пострадавших.

На место ДТП также выехали восемь бригад скорой помощи и полиция. По предварительным данным, участниками аварии стали три легковых автомобиля, рейсовый автобус, большегруз и «Газель».

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