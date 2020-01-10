Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В период новогодних каникул в Ростовской области возросло число пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

«Всего на территории региона произошло 132 пожара, что на 4% больше показателей прошлого года (126 пожаров в 2019 году)», — уточнили в ведомстве.

При этом в результате пожаров на Дону погибли семь человек. В 2019 году в период новогодних праздников зарегистрирована гибель 12 человек.

Спасатели отмечают, что в первые дни 2020 года в Ростовской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. На водных объектах также происшествий не произошло.

ИА REGNUM напоминает, что в период новогодних каникул в экстренные службы поступило более 84 тыс. звонков от жителей Ростовской области.

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