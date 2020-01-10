Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:44 — REGNUM В разных районах Московской области появились стаи собак, предположительно вывезенных из приюта в Ярославской области. Об этом сообщают Вести. Бродячие собаки появились в Сергиевом Посаде, Ногинске, Электростали.

Собака Pixabay.com

Стаи собак пугают местных жителей. Часть животных гибнет на дорогах. Ярославские зоозащитники подозревают, что таким образом от собак избавляется частный приют «Юста» в Переславском районе Ярославской области. Там содержатся животные, отловленные по муниципальным контрактам в Ярославской, Московской и Владимирской областях. Приют не раз вызывал критические отзывы защитников животных.

Контракты на отлов собак выигрывал индивидуальный предприниматель Шарипов. Как следует из открытых данных сервиса Rusprofile, предприниматель ликвидирован как юридическое лицо 28 декабря 2019 года.

«В связи с прекращением деятельности ИП Шарипов, который производил по контрактам отлов собак, есть возможность найти в живых своих пропавших собак и тех, кто жил в городах и попал в отлов. С 19 декабря ИП Шарипов выпускает стаями в чужие города или в лесные массивы. Часть собак уже погибла на дорогах. В приюте остались только собаки Владимирской области», — приводит портал Yarnews слова волонтеров, занимающиеся помощью бездомным животным.

Люди хотят помочь собакам, оставшимся без хозяев.

«Просим откликнуться всех неравнодушных людей и помочь с пристройкой собак, либо временной передержкой. Возможно, кто-то найдёт среди них свою потеряшку, так как данная организация проводила отлов не один год во Владимирской, Московской, Ярославской областях. В субботу 11 января ИП Шарипов дает возможность приехать на место, где сидят собаки, это Ярославская область, и забрать хоть всех. Пока эта возможность есть, и собаки живы, просим всех желающих откликнуться и поехать вместе», — пишут волонтеры в соцсетях.

По данным портала Yarnews, в приюте в Переславском районе содержится около 500 собак. Попасть туда практически невозможно.

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