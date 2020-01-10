Сыктывкар, , 13:43 — REGNUM Авиакомпания «Комиавиатранс» нарушила лицензионные требования в сфере противопожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В этой связи прокуратурой в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушениипо статье «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

За допущенные наруения АО «Комиавиатранс» привлечено к административной ответственности, виновные должностные лица — к дисциплинарной.

Справка:

АО «Комиавиатранс» осуществляет перевозки внутри республики Коми. В парке авиакомпании числится 41воздушное судно (32вертолётов и 9 самолётов).