Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM В Свердловской области уменьшилось число острых отравлений в течение новогодних каникул. Об этом сообщает «Новый день».

По информации главного токсиколога региона Андрея Чекмарева, всего за праздники было госпитализировано с отравлениями 59 человек. Из них 18 человек отравились спиртосодержащими жидкостями (включая четырёх детей), остальные — прижигающими жидкостями и медикаментами.

К счастью, в результате отравления никто не погиб.

В прошлом году в ходе новогодних каникул в областной токсицентр попали 85 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники-2020 не было зафиксировано ни одного случая отравления снюсом. В сходные период прошлого года таких инцидентов было 13.

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