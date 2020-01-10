Кызыл, , 13:17 — REGNUM В Туве задержали 53-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на собственного сына. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 15-летний подросток колото-резаной раной предплечья обратился в республиканскую больницу 9 декабря.

Рана нанесла, по заключению эксперта, лёгкий вред здоровью. Тем не менее, правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которой и была задержана мать школьника.

«При проведении допроса, женщина дала признательные показания, пояснив, что ударила ножом сына в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры», — отметили в МВД.

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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