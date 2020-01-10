Ниамей, , 13:23 — REGNUM Военный лагерь вооруженных сил Нигера подвергся нападению со стороны подозреваемых в причастности к рядам исламистских боевиков, в результате чего погибли по меньшей мере 25 солдат и более 60 нападавших. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение армии.

По информации телерадиокомпании, эта атака произошла всего за несколько дней до саммита с лидерами Западной Африки во Франции для оценки успешности военных операций в регионе Сахеля.

Атака произошла на армейском форпосте в западном Нигере, всего в нескольких километрах от границы с Мали, отмечают репортеры.

Это недалеко от того места, где 71 солдат был убит всего месяц назад, в результате нападения, о котором позже сообщал филиал «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе.