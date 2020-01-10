Тегеран, , 13:18 — REGNUM Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося в Иране 8 января, вскрыты специалистами. Об этом сообщил 10 января официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде.

Он рассказал, что иранские эксперты приступили к расшифровке, но пока нельзя сказать, удастся ли им восстановить данные полностью. Он напомнил, что восстановлением записей занимается то государство, на территории которого произошла катастрофа.

«Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить чёрный ящик для расшифровки за пределы страны», — сказал Заде РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иран отправилась группа канадских специалистов, чтобы принять участие в расследовании причин авиакатастрофы. При крушении самолёта погибли более 170 человек, многие из которых были гражданами Канады.

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