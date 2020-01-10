Пермь, , 13:06 — REGNUM В Пермском крае с 1 по 8 января пожары унесли жизни десяти человек, двое человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за первую неделю нового года произошло 69 пожаров. Их основная часть пришлась на жилой сектор.

В отделении организационно-аналитического обеспечения, государственной статистики и учета пожаров управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Прикамью основными причинами новогодних пожаров назвали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.