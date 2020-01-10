Хатанга, Красноярский край, , 13:07 — REGNUM Следователями организована проверка по факту экстренной посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает 10 января Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

«По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении регионального управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, известно, что 10 января в 11:23 по местному времени вертолет МИ-8Т, который принадлежит авиакомпании АО «КрасАвиа», вынужден был совершить экстренную посадку в связи с отказом двигателя в 20 километрах от п. Сындасско Красноярского края.

Также сообщается, что винтокрылая машина летела по маршруту «Сындасско — Хатанга» и на её борту находилось 2 члена экипажа и 14 пассажиров, в числе которых 12 детей. При этом отмечается, что посадка прошла благополучно и никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки Ми-8.