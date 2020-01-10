Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 9 января 2020 года удалось изъять из оборота 11 тысяч 568 упаковок с некурительной никотиносодержащей продукцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего было проверено 3 тысячи 673 объектов на территории области — в основном это объекты торговли. Продукцию обнаружили на 29 предприятиях розничной торговли, в 1 предприятии общепита и у 1 изготовителя. Изъятые упаковки будут уничтожены и утилизированы.

Специалисты ведомства составили 18 протоколов об административном правонарушении. Уже выставлено 17 постановлений о привлечении виновников к штрафам на общую сумму в 870 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию направлены материалы для возбуждения уголовного дела в отношении продавца снюса. Проводится доследственная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начали изымать снюсы из магазинов