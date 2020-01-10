Бийск, Алтайский край, , 12:56 — REGNUM В Бийске (Алтайский край) вынесен приговор преподавателю, который брал деньги со студентов, которым хотелось получить хорошие оценки, не сдавая зачёты и экзамены. Как сообщает сегодня, 10 января, помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, речь идёт о теперь уже бывшем заведующем кафедрой Бийского технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

Следствию удалось доказать в суде, что взятки за знания преподаватель получал с июня 2015 по август 2016 года. Их размер варьировался от 11 до 16 тысяч рублей.

За это преступление суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей. Также педагога на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно — распорядительных функций в государственных учреждениях образования.