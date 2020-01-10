Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей роддомом №27 Марины Сармосян. Сюжет об этом размещён на канале Следственного комитета в YouTube.

Сармосян находится под домашним арестом, несколько врачей временно отстранены от работы.

Всего в деле фигурируют четыре случая родов, которые закончились смертью новорожденного или рождением ребенка с осложнениями для здоровья, сообщил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по столице Владимир Меньшов. К расследованию уголовного дела привлечены лучшие эксперты Москвы и России.

По данным СК, в роддоме №27 используется запрещённая методика «приём Кристеллера», когда для ускорения родов надавливают на живот.

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