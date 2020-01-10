Самара, , 12:56 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего возбудили в Самаре. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 3 января текущего года в квартире дома в Железнодорожном районе Самары было обнаружено тело 16-летнего подростка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления причин смерти подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

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