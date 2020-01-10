Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Свердловской области могут возбудить первое уголовное производство на продавца никотиносодержащей смеси — снюса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве передали все необходимые для открытия дела материалы в полицию. В данный момент в отношении продавца проводится доследственная проверка. Сами санврачи подозревают, что деятельность продавца наносит вред жизни и здоровью людей.

Управление Роспотребнадзора продолжает поиск и пресечение незаконного производства и продажи снюса, а также прочей никотиносодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2019 года в Екатеринбурге начали изымать снюс из магазинов. Также изъятию подлежали никотиновые леденцы, «ПЭКи» и другие никотиносодержащие продукты.

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