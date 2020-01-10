Самара, , 12:42 — REGNUM Спасатели в Самарской области предотвратили взрыв газового баллона в горящем гараже. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в гараже на улице Озерная сельского поселения Утевка поступило на пульт спасателям ночью 8 января.

Прибыв на место пожара спасатели обнаружили горение в частном кирпичном гараже площадью 100 кв. метров. При этом было установлено, что в гараже находится газовый баллон, который в любую минуту мог взорваться. В связи с угрозой распространения огня к месту происшествия были направлены спасатели ПСЧ №105 из Нефтегорска. Во время тушения огня пожарные подали три ствола «Б». В результате пожар был полностью ликвидирован в течение получаса с момента поступления информации о нем.

Всего в тушении пожара принимали участие восемь огнеборцев, которые задействовали две автоцистерны. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара явилось замыкание электропроводки.

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