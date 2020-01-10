Посёлок Полетаево, Челябинская область, , 12:32 — REGNUM В челябинском Полетаеве сгорел дом женщины, которую органы опеки лишили трёх племянниц, в том числе одну с детским церебральным параличом. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ).

«Ей в эти дни угрожали за то, что она открыто рассказала о том, как чиновники разрушили её семью. Дом сгорел дотла. Пожар начался снаружи», — написал депутат со ссылкой на соседей.

Погиб супруг женщины. Ему было 47 лет. Он изнутри стучался, но его не успели вытащить. Сама же женщина была на работе в местной больнице, где работает санитаркой.

По словам депутата, она собиралась приехать в дом с журналистами и показать им, что условия проживания девочек были нормальными. Теперь дома нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из реабилитационных центров под челябинском была обнаружена истощённая девушка. Ею оказалась Елизавета К., которую в 2018 году вместе с её двумя сёстрами забрали у опекунши. Поводом якобы стали плохие условия проживания её подопечных. Сама же женщины полагает, что детей забрали затем, чтобы не давать квартиру девушке с ДЦП. Ранее выдать инвалиду жильё местных чиновников обязал суд.

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