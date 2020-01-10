с. Началово, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области в селе Началово Приволжского района при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

9 января на улице Рыбкина загорелась кухня одного из домов. Когда спасатели локализовали пожар, на месте нашли тело брата хозяйки дома 1987 года рождения. По словам хозяйки, её брат использовал самодельный обогреватель, а также злоупотреблял спиртными напитками.

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области организовал процессуальную проверку по факту гибели человека. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 2 января на улице Советской полностью сгорел многоквартирный дом. Два человека погибли. Другие жильцы дома были переселены в маневренный фонд.