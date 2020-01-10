Белореченск, Краснодарский край, , 12:21 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения полезных ископаемых на почти 100 млн рублей возбуждено в Краснодарском крае в отношении генерального директора одного из добывающих предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбудили на основании материалов УФСБ.

По версии следствия, предприятие под руководством подозреваемого в период до 17 октября 2019 года вело добычу песчано-гравийной смеси на Чичерынском месторождении. При этом права на разработку недр предприятие не имело. Общий ущерб, причиненный незаконной деятельностью, оценивается в сумму более 94 млн рублей.

Следователи продолжают работу в рамках уголовного дела — устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

Отметим, что по данным на декабрь 2019 года в регионе фиксировался рост добычи полезных ископаемых — на 0,2% с начала года.