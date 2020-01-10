Сыктывкар, , 12:19 — REGNUM Распространение снюсов приобретает в Коми угрожающие масштабы — за новогодние праздники в полицию поступило три десятка сообщений о распространении и употреблении подростками опасной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Больше всего таких фактов зафиксировано в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Воркуте. В двух случаях подростки после употребления никотиносодержащей продукции оказались в реанимации.

Рейды по торговым точкам оказали, что на витринах снюсов нет, при этом жители населенных пунктов продолжают сообщать о том, что снюсы продаются из-под прилавка.

Как сообщает BNK со ссылкой на управление Роспотребрадзора по Коми, сегодня на территории республики мониторингом охвачено 339 торговых объектов. В 16 из них выявлены факты реализации потребителю никотинсодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте, изъято из оборота 1293 единицы продукции.

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