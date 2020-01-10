Красноярск, , 12:18 — REGNUM В Красноярском крае резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки Ми-8, сообщили 10 января в пресс-службе авиакомпании «КрасАвиа».

"Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полёте до Хатанги составляет чуть более часа», — сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 10 января. Эксплуатируемый АО «КрасАвиа» вертолёт Ми-8Т, осуществляя рейс Сындасско — Хатанга, совершил вынужденную посадку в 23 км от посёлка Сындасско Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Причина — техническая неисправность.

На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, в результате происшествия никто не пострадал.

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