Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в получении взятки задержаны трое сотрудников регионального управления ветеринарии. По некоторым данным, 50 тыс. рублей фигуранты уголовного дела получили от представителя одной из фирм за оформление необходимых документов.

Полицейские задержали начальника отдела ветеринарного контроля Юрия Селиванова и двух врачей Дмитрия Хегай и Армана Панояна, сообщает telegram-канал «Выстрел в голову». Возможно, это не первая взятка фигурантов уловного дела.

ИА REGNUM отмечает, что официальных комментариев по факту задержания ветеринаров пока нет.