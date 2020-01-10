Уфа, , 12:04 — REGNUM 14 партий снюса (некурительных никотинсодержащих изделий) уничтожили в Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 25 декабря прошлого года сотрудники Роспотребнадзора Башкирии провели 817 внеплановых проверок и 188 выездных мероприятий совместно сотрудниками правоохранительных органов.

В результате рейдов было обнаружено 18 партий некурительных никотинсодержащих изделий в количестве 40 штук, которые были предназначены для жевания или рассасывания.

Отмечается, что 14 партий изделий в количестве 26 штук были уничтожены, еще четыре партии изделий в количестве 14 штук арестованы.

Помимо этого, сотрудники надзорного ведомства выявили 11 сайтов, на которых была опубликована информация о распространении «снюса» в сети интернет.

В настоящее время в суды переданы иски о блокировке этих сайтов.

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