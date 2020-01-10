Томск, , 11:49 — REGNUM В Томске экс-руководитель регионального управления ФССП предстанет перед судом по обвинению в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, с января 2018 года по март 2019 года главный судебный пристав региона давал подчиненным указания о подготовке приказов о премировании сотрудников областного УФССП. Затем необоснованно начисленные премии передавались обвиняемому, который использовал их на личные нужды.

Таким образом он присвоил более 1 миллиона 120 тысяч рублей, выделенных региональному УФССП из средств федерального бюджета.

Кроме того, с января 2018 года по март 2019 года обвиняемый давал указание подчиненным о подготовке приказов о его командировании в территориальные подразделения УФССП по Томской области. По данным следствия, это делалось для того, чтобы скрыть его факты отсутствия на рабочем месте и не утратить право на получение части зарплаты.

В действительности в служебные командировки экс-руководитель не выезжал. За указанный период ему необоснованно начислили и выплатили в качестве зарплаты и командировочных расходов более 70 тысяч рублей.

Своей вины экс-руководитель областного УФССП не признал. Он содержится под домашним арестом.

В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, на имущество обвиняемого наложен арест. Объём материалов уголовного дела — 17 томов. Расследование завершено, материалы направлены в суд.

Добавим, речь идёт об экс-руководителе регионального управления Федеральной службы судебных приставов Иване Конгарове.

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