Рига, , 11:44 — REGNUM В поезде Москва — Рига при попытке ввести в Латвию 90 000 долларов США был задержан 39-летний гражданин России. Об этом пишет 9 января портал Mixnews.lv.

По данным журналистов, сотрудники управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) действовали на основание ранее полученной по своим каналам информации.

Отмечается, что наличные не были задекларированы согласно вступившим в силу с 1 июля 2019 года поправкам к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».

В этом случае работники СГД квалифицирует деньги, как возможно нажитые «преступным путём». По факту обнаружения крупной суммы наличных начат уголовный процесс.