Чита, , 11:35 — REGNUM Тревожную статистику свершённых с начала 2020 года преступлений обнародовали в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкалью.

По данным правоохранителей, за время новогодних и рождественских праздников (с 1 по 8 января) в регионе зарегистрировано 123 уголовно наказуемых деяния, в том числе, пять убийств, 27 случаев причинения вреда здоровью, 51 кража, пять фактов мошенничества, три угона автомобиля и одно разбойное нападение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в канун Рождества в полицию поступило заявление от жительницы поселка Дарасун о том, что из ее квартиры неизвестные похитили 18 тысяч рублей и мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый, 31-летний местный житель.

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