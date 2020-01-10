Канберра, , 12:05 — REGNUM Страховой ущерб компаний, входящих в Страховой совет Австралии (ICA), вырос за три дня почти до $650 млн из-за лесных пожаров. Такие данные приводит 10 января эта организация.

К 7 января количество полученных страховых исков составляло 8895, ущерб оценивался в 700 млн австралийских долларов. За период с 8 по 10 января исков стало 10 550, а ущерб вырос до 939 млн австралийских долларов ($643,9 млн).

Пожары бушевали в Австралии в сентябре и октябре 2019 года, в общей сложности подано более 11,2 тыс. исков на 995 млн австралийских долларов. В ICA полагают, что страховщики потеряют ещё больше денег, так как пожары продолжаются и могут усилиться.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары в Австралии привели к приостановке работы посольств Эстонии, Венгрии, Ирландии и Италии.

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