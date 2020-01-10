Тюмень, , 11:35 — REGNUM В Тюмени оштрафован бывший сотрудник регионального УФСБ за покушение на мошенничество. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что офицера Д. в ноябре 2018 года задержали его же коллеги с поличным — с 300 тыс. рублей, полученными от некого Ч., который привлекался к уголовной ответственности за хранение оружия, преступления экстремистской направленности и в сфере оборота наркотиков. Предполагалось, что за данную сумму Ч. смягчат инкриминируемые деяния.

В действительности офицер УФСБ по Тюменской области не обладал полномочиями, способными повлиять на следствие. Кроме того, в деле фигурирует предприниматель, выступивший посредником в получении взятки.

Суд Центрального военного округа назначил офицеру госбезопасности штраф в 200 тыс. рублей, его подельнику-предпринимателю — 150 тыс. рублей. На вердикт повлияло чистосердечное признание и помощь следствию, сообщает издание.