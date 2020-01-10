Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Специалисты из Швеции будут принимать участие в расследовании катастрофы украинского лайнера Boeing 737, в результате которого погибли 176 человек. Об этом 10 января сообщил премьер-министр страны Стефан Лёвен, его слова приводит Sveriges Radio.

«Ранее я говорил вчера (9 января — ред.) с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы также будем работать в тесном сотрудничестве с Украиной в этом расследовании», — заявил шведский премьер-министр.

При это Лёвен указал, что в телефонном разговоре со своим канадским коллегой Джастином Трюдо, после появления версии о возможности сбивания иранской ракетой украинского лайнера, оба лидера сошлись во мнении, что расследование инцидента должно быть оперативным и прозрачным, а также с участием международного сообщества.

Также он рассказал, что мысленно находится с жертвами катастрофы и их семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты из Украины и Ирана будут вместе расшифровывать данные бортовых самописцев упавшего Boeing 737.