Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ОГИБДД межмуниципального отдела МВД «Вурнарский». Его обвиняют в совершении ряда должностных преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что экс-сотрудника полиции обвиняют в незаконном освобождении знакомых от привлечения к административной ответственности, получении мелкой взятки за незаконные действия и изготовлении подложных документов в интересах своего знакомого для получения последним страховых выплат. Отмечается, что фигурант уголовного дела был уволен со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел».

Экс-полицейского обвинили в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 1 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ст. 291.2 ч. 1 УК РФ («Мелкое взяточничество»), ст. 292 ч. 1 УК РФ («Служебный подлог»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Марпосадском районе Чувашии завершилось рассмотрение дела в отношении бывшего старшего следователя отдела МВД по факту превышения полномочий. Следствие считает, что он способствовал фальсификации ряда документов по делу, фигурантом которого был его родственник.

Ранее в Чувашии следствие установило шесть эпизодов служебного подлога в отношении бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Шумерлинский».

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