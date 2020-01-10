Рига, , 11:27 — REGNUM Рижский международный автовокзал, после остановки и частичной эвакуации, возобновил работу. Об этом 9 января рассказала представитель дирекции автовокзала Зане Плоне порталу Press.lv.

По ее словам, в первой половине дня вокзал не обслуживал автобусные рейсы и заехать на его территорию было нельзя. На насыпи, находящейся на территории автовокзала, был обнаружен снаряд, предположительно военного времени.

Она отметила, что вызванная бригада сапёров вывезла взрывоопасный предмет. Те пассажиры, которые по этой причине не попали на свой рейс, смогут вернуть деньги за поездку в кассах автовокзала.