Анкара, , 11:30 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, аресты производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. По последним данным, задержанные служили в военно-морском флоте (ВМФ) страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 10 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО